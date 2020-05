Na Bruntálsku se v minulých dnech staly dvě nehody motorkářů.

Na Bruntálsku se staly dvě motorkářské nehody. | Foto: Deník

Muž ve věku 45 let 4. května projížděl na Yamaze Ventura mezi obcemi Skály a Rešov. Po louce vedle komunikace pobíhala německá doga pětapadesátileté majitelky. Když mu znenadání vběhla do jízdní dráhy, motorkář už nedobrzdil. Srazil zvíře a spadl na vozovku i se spolujezdkyní ve věku 45 let. Oba utrpěli lehčí zranění a ošetřili je v krnovské nemocnici. Dechová zkouška byla negativní a škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun. Ke zranění psa nedošlo.