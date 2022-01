Vloni moravskoslezští policisté zaznamenali i několik dnů, které se obešly zcela bez zranění. Většinou šlo o svátky, což potvrdila i prosincová statistika. Zranění nebyla zaznamenána 24. a 31. prosince.Poslední loňská vážnější nehoda, která si vyžádala hned tři zraněné, se stala 28. prosince v Moravskoslezském Kočově na Bruntálsku.

Podle informací policie řídil vozidlo s označením taxislužby třiadvacetiletý muž z Bruntálska. Po průjezdu mírně pravotočivé zatáčky dostal na namrzlém povrchu vozovky smyk a najel za pravý okraj komunikace. Zde narazil do kovového svodidla, které automobil vymrštilo do vzduchu. Po letu vůz dopadl do přilehlého silničního příkopu. Bezpečnostním pásem měla být připoutána pouze jedna ze tří cestujících osob.

Shodou okolností se také první vážnější letošní nehoda stala na Bruntálsku, konkrétně v katastru obce Heřmanovice. Mladý muž 1. ledna dopoledne řídil osobní vozidlo značky Daewoo ve směru od Holčovic na Heřmanovice. Z dosud nezjištěných příčin, pravděpodobně vzhledem k rychlosti, dostal v zatáčce s vozidlem smyk a vyjel mimo komunikaci. Automobil se zastavil na louce přilehlé k silnici. V autě cestovali tři muži a jedna žena. Všichni skončili v nemocnici.

U řidiče nemohla být vzhledem ke zranění provedena dechová zkouška, byl nařízen odběr krve.

V rámci celé České republiky vloni podle předběžných údajů zemřelo při dopravních nehodách 468 osob, což je o osm více než v roce 2020. Jde o druhý nejlepší výsledek od roku 1961, kdy se začaly vést ucelené statistiky.