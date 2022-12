A tyto počty stoupají bez ohledu na „složenkovou“ krizi, která je zatím stále ještě v rozpuku. Obchodníci všeho druhu vycítili, že si davy našetřily peníze v době dvouletých covidových opatření, kdy v podstatě nebylo za co utrácet, protože všechno bylo zavřené. A tak jim teď plnými silami pouští žilou.

A našinci si to, ať se nám to líbí nebo ne, ať je to jakkoliv kontraproduktivní, nechávají líbit. Dělají to plíživě, ale proč by to nedělali, když jim to tady tak lehce prochází. Zdraží a co? Lidi si to koupí stejně. Ještě totiž nenarazili na dno. Ale to dno mnoho z nich v příštím roce uvidí.

Nájemníci bytů městských, obecních i největšího pronajímatele v kraji Heimstadenu v těchto dnech dostávají do schránek oznámení o zdražení tepla v řádu desítek procent od 1. ledna příštího roku. Další rána ke zdražení plynu, elektřiny i vody. Příští rok už nebude tak „veselý“, jako ten letošní. Statisíce lidí pojedou „na kost“. Letošní vánoční svátky totiž vysají covidové přebytky a spousta lidí už v příštím roce nebude mít nejspíš kde brát. A mnoho z nich se ocitne ve frontách na úřadech práce pro vládou doporučovaný příspěvek na bydlení a další sociální pomoc. Nebude to veselý rok…