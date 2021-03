Vše ze sbírky DARUJ F≈M, kterou zaštiťuje Statutární město Frýdek-Místek, které vždy až do výše dvou set tisíc zdvojnásobí částku vybranou veřejností. Chvály hodný počin. A tak se v příštím roce třeba podaří díky sbírce opravit cenný kostel sv. Martina ve Skalici. Při zmínce o plánovaném nákupu varhan pro chlebovický kostel jsem si nemohl nevzpomenout na dva chlapce – Štěpána a Dominika Pončovy.

Kluci základní školou povinní a nadaní varhaníci. Zvlášť Štěpán je znalcem všech varhan v širokém okolí. A nad stavem těch ve Frýdku-Místku moc nadšený není. Tak teď třeba bude mít důvod k nadšení, až budou stát úplně nové varhany v kostele v nedalekých Chlebovicích. Bude to po dlouhé době opravdu nový majestátní nástroj. Církev jde dosud spíše cestou oprav těch původních.

A je úžasné, že i v dnešní, pro mnoho lidí těžké, době se pořád najdou jedinci, kteří do podobných sbírek přispívají. A nutno říct, že ne každé město do každé z nich přispívá výrazným podílem. I v tříkrálové sbírce, postižené omezeními, lidé dokázali jen na Frýdecko-Místecku dát dohromady více než milion korun. A to bez zpěvu koledníků a křídových nápisů na futrech vstupních dveří. Snad takové štěstí bude mít i plán na Poustevnikovu zvoničku.