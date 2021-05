Dubnem nás provází hity Jiřího Schelingera. Důvod? Smutné výročí. Před čtyřiceti lety v Bratislavě skočil z mostu. Bylo mu 30 let. Pokud jste fanoušky legendárního alba z roku 1977 Hrrr na ně…, nezapomeňte koupit letošní vinylovou reedici. V roce 1977 Jiří Schelinger a František Ringo Čech odehráli koncert ve vyprodaném sále krnovského divadla. Část publika přišla na sladkobolný Holubí dům.

Místo popíku je čekalo rebelství tvrdého rocku. Na radnici dorazily stížnosti na nevhodné oblečení a chování kapely. Pořadatelky je shrnuly v dopise, po kterém následoval zákaz veřejného vystupování. Ringo Čech v autobiografické knize Generace Beatles dopis z Krnova parafrázuje: „Vážený soudruhu tajemníku, uspořádali jsme v Krnově vystoupení soudruha Čecha a soudruha Schelingera a byli jsme rozhořčeni a zhnuseni vystoupením těchto umělců z Prahy! Vážený soudruhu, co tito tzv. umělci dělali, to byl obraz kapitalistického světa, imperialismu a válečné ideologie, která rozvrací náš socialistický řád! Příšerný hluk, místo zpěvu řev několik lidí z toho onemocnělo, někteří návštěvníci měli deprese a nervově se zhroutili ještě v sále během koncertu! Soudruh Schelinger se při koncertě válel po zemi a předstíral, že močí do první řady, kde seděli soudruzi z Lidové milice! Žádáme o důrazné potrestání takovýchto umělců!“

Čech se ve svých pamětech bohužel už nezmiňuje, proč před krnovským koncertem oba pózovali fotografům nad podpisovými archy Anticharty s propiskami v ruce.