Jsem pejskař, ale na rozdíl od jiných si myslím, že uspořádat deseti patnácti minutovou světelnou show vysoko nad městem (v mém případě je to Frýdek-Místek, kde také ohňostroj odpískali) je daleko přijatelnější varianta, než dopustit to, co se na přelomu roku v místech bez této oblíbené kratochvíle bude dít.

Zaplaťpánbůh za covid. Zachránil letošní Vánoce. Ty příští už může být zle

Zatímco za normálních okolností by třeba právě ve Frýdku-Místku vyrazily tisíce lidí od prohýbajících se stolů na půlnoční procházku na estakádu mezi oběma městy, aby mohli s přáteli pozorovat světelnou show na obloze, připít si a popřát, tak vylezou všichni zásobení rachejtlemi a světlicemi ven najednou po celém městě ze svých bytů a věřte, že pejskaři a jejich chovanci si to „užijí“ násobně více. Budou mít totiž tisíce miniohňostrojů přímo pod okny. A ne jen deset minut.

Jistě, ono to něco stojí. Ale investovat pár desítek tisíc do show, která přispěje k setkání lidí a dětem nabídne obrovský zážitek, to pro pokladnu města velikosti Frýdku-Místku určitě není žádná darda. Těch remcalů se vždy najde dost na obou stranách. Město podle mě letos ale vyslyšelo ty, co pravdu nemají.