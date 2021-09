Nejstarší modely Trofeo Niké staré přes stop let připomínají spíš kočár nebo dostavník s loukoťovými koly, než současné auto. Kolekce čtyř desítek veteránů didakticky vysvětluje evoluci automobilismu. Můžeme názorně vidět jak se z hračky pro nejbohatší stal levný masově rozšířený dopravní prostředek. Nebo jak se vedle aut produkovaných v milionových sériích dařilo závodničkám, okázalému luxusu nebo umělcům automobilového designu. Zábavné, krásné i poučné. Díky!

Minulý týden účastníci Trofeo Niké cestovali Osoblažskem i Jeseníky. Pro místní to byla příležitost zapojit se. Pochlubili se vlastními dobovými kostýmy a veterány všeho druhu od traktorů, přes kombajny a dětské kočárky až po nádražní ještěrku.

Podobnou roli jako Rozmarýnek má v současné společnosti jízda aut veteránů Trofeo Niké, která by klidně mohla převzít Bertíkův slogan „Projdeme se pamětí, naše staré kamarády, nehodíme do smetí“.

Někteří si při návratech do historie oblékají uniformy a rekonstruují dávné bitvy. Jiní udržují v provozuschopném stavu historické promítačky a oprašují kotouče s celuloidovými filmy. Pořádají jízdy parních lokomotiv nebo na burzách shání starožitnosti a vzácné pohlednice.

„Projdeme se pamětí, naše staré kamarády, nehodíme do smetí,“ kázal několika generacím českých dětí Čertík Bertík v televizním pořadu Rozmarýnek.

