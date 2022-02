Jak sehnat zubaře? Starosta Krnova to šel řešit s ředitelem nemocnice

„Pokud se výrazně nezvýší počet studentů stomatologie, do 15 let budou zemí bloudit pacienti, které nemá kdo ošetřit,“ varoval prezident stomatologické komory Jiří Pekárek před patnácti lety, že české zubaře v předdůchodovém věku nemá kdo nahradit. Ministři zdravotnictví dostali varování, že se blíží zubní armagedon, na jehož odvrácení zbývá České republice posledních 15 let.

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2000 vypravilo pojízdnou stomatologickou ordinaci do Kosova, aby zajistila péči o chrup sociálně slabým obyvatelům poválečného regionu. Dnes může ministerstvo s klidným svědomím převelet tuto mobilní ordinaci z Kosova do Krnova, protože jsme na tom stejně.

V Krnově skončili čtyři zubaři, které nemá kdo nahradit. Pětina obyvatel Krnovska je bez zubaře. Spousta českých měst je ta tom úplně stejně.Místo aby pojišťovna vytvořila databázi pacientů bez zubaře a vymyslela koncepčním řešení, předvádí nám ukázkový alibismus. Vytiskne zoufalému pacientovi seznam zubních ordinací, ať si je sám obvolá a na vlastní uši se přesvědčí, že opravdu všude mají zubaři plno a už neberou.

Zubařské "psycho", pacienti z Opavska jezdí k lékaři do Polska, Olomouce i Brna

Armagedon spojený s asteroidem bylo sci-fi. Zubní armagedon je realita. Opravdu jsme tak líní nebo hloupí, že nedokážeme odvrátit předem včas ohlášenou zubní katastrofu? Zatímco asteroid se blížil k zemi rychlostí 25 tisíc kilometrů za hodinu a na záchranu lidstva zbývalo 18 dní, odchod zubařů do penze se k nám plíživě blížil 15 let. Bohužel nejsme schopni adekvátně reagovat reálné hrozby, které k nám dorazí až v některém z příštích volebních období.

O katastrofickém stárnutí populace a neudržitelnosti současného důchodového systému také víme minimálně 15 let. Než rozhněvat voliče nepopulární důchodovou reformu, to už je lepší pasivně vyčkávat, až k nám předem ohlášený penzijní armagedon dorazí tou svou šnečí rychlostí. "Třesu se strachem před přízraky, že jednou ze mne bude taky důchodce," zíval Karel Kryl, který pro jistotu zemřel v padesáti letech.