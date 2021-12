„Omlouváme se panu Tomiu Okamurovi, že byl označován jako Pitomio,“ omluvil se časopis Reflex. „Omlouvám se webu HlídacíPes.org, že jsem ho označil za podvodný, jeho novináře za podvodníky a mediální žumpu obelhávající dokola občany a uvedl, že jeho cílem jako ziskovky je rozklad tradičních hodnot a lživé útoky na SPD,“ omluvil se Tomio Okamura.

Prezident Miloš Zeman se omluvil, že ten popleta Ovčáček Peroutkův článek vlevo dole pořád ještě nenašel. Alena Schillerová se jménem státu omluvila za prezidenta Zemana, že dehonestuje Ferdinanda Peroutku na základě neexistujících článků.

Poznámka Fidela Kuby: To je kampaň...

Když už jsme u těch omluv, pojďme si přečíst ukázku z povídky krnovského spisovatele Richarda Neugebauera Všeobecná omluva.

„Kníže Liechtenštejn: „Omlouvám se celému českém národu, i Moravanům a Slezanům za svého předka Karla Lichtenštejna, neboť on to byl, kdo zorganizoval popravu 27 českých pánů v Praze roku 1621. Už to nikdy neuděláme.“ Omluva byla přijata, ale způsobila, že se s omluvami roztrhl pytel. Oba poslední místní sudetští Němci se omlouvali za to, že jejich předkové do Krnova přišli, že osídlili jeho okolí, že potom vyvolali II. světovou válku a že ji prohráli. Vůdčí postava místní řecké menšiny se omluvila za to, že Řekové vynalezli demokracii. Zahrádkáři se přiznali, že kvůli nim se přemnožili hlemýždi. Studenti místních středních škol se omluvili za to, že opsali obsah povinné četby z internetu. Hostinský z pivnice se přiznal, že nedotáčel pivo.“

Povídka končí tím, že krnovští Romové se sice neomluví, ale rovnou vrátí neoprávněně vyplacené sociální dávky. Omluva a polepšení se je univerzální happy end.