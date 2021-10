Asi za týden vrcholný kandidát TOP09 zveřejnil fotky, jak věší na plot Okamurova domu leták koalice Spolu. Jak se asi cítí pan Okamura, když TOP09 zapojila jeho soukromou branku do své volební kampaně? Asi jako majitelé Nachmelené Opice, baru Fklidu a Hospody pod Obrazem, když si u nich jistý Okamura dělal předvolební fotečky se svými voliči.

To už je koalice SPOLU tak zoufalá a programově vyprázdněná,že musí její vrcholný kandidát a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP09) zveřejňovat na internetu fotky, jak věší na plot mého domu leták jejich koalice? Co od těchto neomarxistů čekat příště - posprejují mi dům nebo auto? pic.twitter.com/2Q5kTbPbbW

„Jestli se majitelům místního pivovaru Nachmelená opice nelíbí jako hosté příznivci SPD nebo jiných stran, které nemají rádi, tak to měli asi dát na plakáty předem, že budou selektovat své hosty podle jejich politického přesvědčení,“ obhajoval Okamura proč fotky nesmazal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.