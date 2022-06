Dnes Roman Šmucler jako prezident České lékařské komory říká stejně provokativní názory, ale už jsou z oboru, který nepochybně studoval. Prý máme v EU nejvíc stomatologů na počet obyvatel, takže jejich nedostupnost je zdánlivá. Prý stačí jen změnit chování pojišťoven.

Manipulace a lži. Hejtman MS kraje Vondrák kritizuje Šmuclera kvůli zubařům

Ředitel krnovské nemocnice a senátor Ladislav Václavec se svým týmem sepsal analýzu, podle které sto tisíc pacientů v Moravskoslezském kraji nemůže sehnat zubaře. Poslali ji ministrovi zdravotnictví společně s podpisy starostů a s náměty, jak to šlo řešit.

Navrhují jak čerstvé absolventy stomatologických škol dostat na zkušenou do pohraničí nebo jak zmírnit komplikované aprobační zkoušky pro zahraniční zubaře. Také upozorňují jakým způsobem jsou pacienti vystaveni tlakům, aby si hradili stomatologickou péči nad rámec svého zdravotního pojištění.

Václavcovu iniciativu v televizi komentoval právě Roman Šmucler.

Chybějící zubaři v MS kraji: ministr dostal analýzu, jak situaci řešit

„V Krnově je dost zubních lékařů, ale jezdí tam hodně pacientů z Polska, protože naši lékaři jsou vyhledávaní. Naši pacienti zase jedí do Polska, kde je to třeba lacinější. Spousta pacientů dojíždí za zubním lékařem, stejně jako dojíždí za nákupy nebo do práce. Třeba zajedou do Prahy, kde korunka nestojí 13 tisíc, ale jen deset. Dát absolventy, aby pracovali pět let bez dozoru a naprosto bez zkušeností na lidech z Osoblažska, to bych jim nepřál. Lidé tam mají stejná práva jako ti ve zbytku republiky. Ať starostové nekupují ordinace. Vím, že je příjemné za to utratit peníze a že to bude vypadat hezky, když tam budou stříhat pásky na podzim před volbama, ale především je důležité, aby zubní lékař dostal peníze za registraci každého pacienta. Je potřeba registrovat pacienty, a ne budovat ordinace,“ komentoval Šnucler ve svém televizním vystoupení iniciativu Václavce a starostů.

Zubařů je v Česku víc než dost, i když se to nezdá, říká Roman Šmucler

Krnovským zubařům se to nějak nezdá, že by dlouhé čekací lhůty v jejich ordinacích způsobili právě polští pacienti. Starosta Krnova Tomáš Hradil zná svůj rajon docela dobře, ale ani on ještě neslyšel o přeshraničním putování pacientů za zubaři. Zato zná ukrajinskou zubařku s dvacetiletou praxí, která v Krnově našla azyl. Nemůže legálně převzít plně vybavenou zavedenou krnovskou ordinaci po zubařce, která odešla do důchodu.

Co z toho vyplývá? Václavec ani Hradil stomatologii nestudovali, takže pravdu má Šmucler?