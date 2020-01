Jak to funguje v praxi? Místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO) se v minulých volbách 2016 stal krajským radním. Je současně náměstkem hejtmana i městským radním v Krnově. V prosinci 2019 se krnovští zastupitelé Jana Krkošky ptali, jak hodnotí spolupráci měst s Moravskoslezským inovačním centrem MSIC.

„Město Bruntál je v tomto hodně před námi. Z toho jsem smutný, a pan starosta to moc dobře ví. Chtěl bych to překlopit, aby to byl právě Krnov, který bude vlajkovou lodí pro tuto záležitost podpory podnikání,“ odpověděl Krkoška nečekaně upřímně na zasedání krnovského zastupitelstva.

V komunálních volbách dostal mandát prosazovat zájmy Krnova. V krajských ho voliči pověřili hájit zájmy kraje. Z pohledu Krnova je to jistě bolestné, když ho Bruntál zase v něčem předstihl. Je to ale smutné také z pohledu kraje? Není starosta nebo místostarosta v krajských orgánech ve střetu zájmů?

Škoda, že na tyto otázky v prezidentském vánočním projevu už nedošlo.