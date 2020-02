Poznámka Fidela Kuby - Poselství Parazita

Filmové Oscary posbíral jihokorejský Parazit. Začalo to skutečnou zprávou v tisku. Do výběrka na místo v obchoďáku se hlásilo 500 korejských vysokoškoláků. Absurdní filmový příběh kvalifikovaných, ale chudých workoholiků, co kdesi v Asii podvádí, lžou a páchají zločiny, aby získali dobré zaměstnání, se nás přes zjevnou nadsázku trochu týká.

Snímek z filmu Parazit | Foto: Aerofilms