Mýlit se je lidské. Proto seriozní média mylné informace automaticky uvádí na pravou míru a zveřejní reakci poškozeného. Hejtmanka Pokorná Jermanová (ANO) se cítí poškozená otevřeným dopisem záchranářky o nedostatku roušek, který zveřejnil server Náš region. Místo zveřejnění argumentů kolik roušek záchranář spotřebuje a kolik vyfasuje, hejtmanka rovnou podala trestní oznámení na média pro šíření poplašné zprávy. Roušky na záchrance teď přepočítají experti na extremismus a terorismus. Tak to funguje v nouzovém stavu.

Hejtmanka paragrafem „šíření poplašné zprávy“ otevřela pandořinu skříňku. Ještě nedávno bylo nemyslitelné, aby policie vyslýchala novináře proč zveřejnili poplašný omyl ministra zdravotnictví o nakažené viroložce nebo Zemanovo projímadlo ricin. Díky Jermanové už právníci běžně dostávají dotazy typu: „Chtěli bychom podat trestní oznámení na šíření poplašné zprávy na výroky jihočeského hejtmana o pandemii kůrovce na Šumavě.“

Mýlit se je lidské. Nelidské je zneužít paragraf o šíření poplašné zprávy, který za nouzového stavu počítá s trestní sazbou až osm let. A jak to chodí jinde?

„Považujeme současná opatření za nedostatečná,“ napsala v otevřeném dopise karvinská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti). Média dopis zveřejnila s poplašným titulkem „Celá Karviná se může ocitnout v karanténě, varují Piráti“. A co na to náš hejtman? „Rozesílání dopisů nic nevyřeší,“ glosoval Ivo Vondrák lakonicky „poplašnou zprávu“ a tím to pro něj zhaslo.