Brno nabídlo vstupenky do vodojemu na Žlutém kopci. Přestože stály 200 korun, byly okamžitě vyprodané. Ještě nikdo neviděl vodojem zevnitř, takže zájem je obrovský.

Demolice vodojemu Karnoly, červenec 2020. | Foto: Deník / František Kuba

Na fotografie a videa vodojemu už reagovali i hollywoodští filmaři. Zatímco v Brně 15. července vyprodali vstupenky do vodojemu, v Krnově ve stejný den začala demolice vodojemu Karnoly. V Krnově nepozvali veřejnost na prohlídku, abychom se s vodojemem – architektonickou dominantou – mohli rozloučit. Vodojem Karnoly zmizel nepoznán veřejností. Stejně jako když Karnole shořela vzorkovna. Možná by se při propagaci vodojemu ozval Hollywood, bláznivý miliardář, co chce bydlet v betonové rotundě nebo vizionář, který umí stavbu revitalizovat na rybí sádky, hvězdárnu či manéž.