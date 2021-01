Kasárenský a koronavirový život nabízí další srovnání. Voják plní rozkazy, ať už jsou pitomé, rozumné nebo sebedestruktivní. Na politickém školení mu politruk vysvětlil, ať drží hubu a krok, a pokud něčemu nerozumí, tak ať si přečte příručku „Nedělitelná velitelská pravomoc“.

V ní se píše, že velitel jako zástupce státu, komunistické strany, dělnictva a rolnictva rozkazuje na základě leninských principů, takže všechny rozkazy jsou správné. Když dá rozkaz k nástupu na očkování, vojín stáhne trencle a nastaví hýžď bez dotazů, čím a proti čemu ho armáda očkuje.

Je komické, jak emeritní politruci a velitelé, kteří celé roty vojáků posílali na očkování, dnes sdílejí konspirační teorie o vakcínách. Nadávají spiklencům, kteří místo Putinem doporučené ruské vakcíny Sputnik očkují americkou vakcínou Pfizer. „Víte co to udělá s organismem, když do něj vpíchnou látku o teplotě mínus sedmdesát stupňů?“, starší se navzájem lampasácká nemehla, co měla v rukou zdraví stovek vojínů.

Važme si demokracie. Garantuje nejen svobodu projevu a pohybu, právo shromažďovací a volební, ale také právo na informace o očkování. Nezáleží, zda očkování je dobrovolné nebo povinné, ale že k němu dostaneme zdůvodnění, ověřitelné informace a tvrdá data.