Krnovské školky čeká nástřik nanočásticemi oxidu titaničitého TiO2. Vlastně jde o permanentní dezinfekci. Podle dodavatele se na ošetřených plochách udrží asi o 70 procent méně bakterií, virů, spor plísní a organických nečistot.

Čištění pomocí nanotechnologií v nemocničním prostředí. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Negativní ohlasy nejčastěji vychází z teze, že chemie je svinstvo jako celek a že za našich mladých let žádné nano cosi nebejvalo. Komunisti sice nutili děti jíst fluor a míchali ho do pitné vody, ale s titaničitým sajrajtem se do škol neodvážili.