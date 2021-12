Vévodkyně Meghan se soudí s vydavateli novin a Británie má problém. Novináři totiž předložili důkaz, že Meghan před soudem vypovídala nepravdivě. Dalo by se říct, že lhala. Vzhledem k majestátu královské rodiny justice nepřipustila možnost, že by vévodkyně mohla záměrně lhát. Oficiální verze říká, že si Meghan události špatně pamatovala, ale nechtěla nikoho oklamat křivou výpovědí.

Mýlit se je lidské, ale úmyslné lhaní v závažné věci je zavrženíhodné a nečestné.V kultivované monarchii je neslušné byť jen pomyslet, že by se někdo z okruhu královské rodiny mohl dopustit něčeho tak nízkého jako lež. U nás sice máme republiku, ale také rozlišujeme omyl a úmyslnou lež. Peroutka samozřejmě žádný článek o Hitlerovi vlevo dole nenapsal, ale nikdo z nás si nedovolí pana prezidenta Zemana podezřívat nebo obvinit ze lži. Prostě si vsugeroval, že v mládí cosi četl, a pak věřil víc svým nespolehlivým vzpomínkám než znalcům Peroukova díla.

Pan prezident nelhal. Jen se mu popletly články, kterých v mládí přečetl tuny. To se stává.V den, kdy se za Zemanovy bludy o Peroutkovi musel omluvit stát, řekl pan prezident v rozhlase: „Neúspěch Pirátů byl extrémnější, než jsem čekal, ale právě na tomto neúspěchu se můžete přesvědčit, jak prolhaná jsou česká média, ale i průzkumy veřejného mínění.“

Když si v sázkové kanceláři vsadíte na výsledek voleb podle průzkumů, musíte počítat s možností prohry. Všichni víme, že průzkumy nejsou ani pravda, ani lež. Je to předpověď na základě ankety a odpovědí respondentů. Voličské nálady se mění ze dne na den, takže žádná metodika neumí pravdivě popsat výsledek voleb. Odhad dobrých výsledků Pirátů byl v médiích publikován s upozorněním, že se jedná o pravděpodobnost bez záruky. To jen pan prezident si vsugeroval, že průzkumy veřejného mínění znají pravdu, ale záměrně nám lžou. To se bohužel seniorům občas stává, že upřímně uvěří nějakému nesmyslu.Pan prezident Zeman, vévodkyně Meghan ani předvolební průzkumy nelžou. Mýlí se.