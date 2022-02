Spoustu pacientů, kteří nutně potřebovali konopí k léčebným účelům, hodili pověrčiví lidovci do jednoho pytle s narkomany a kriminálníky. Doba temna naštěstí skončila.

K všeobecné spokojenosti dnes funguje Státní agentura pro léčebné použití konopí, která kontroluje pěstování, výkup i distribuci marihuany pacientům.

Bludy o zhoubné marihuaně se k nám kdysi šířily z USA. Dnes se americké státy předhánějí v liberalizaci léčebného i rekreačního konopí. Také Češi se rychle učí s konopím žít a racionálně zacházet. Teď nás čeká podobně velká výzva. Indiánský tabák jsme už dávno zregulovali, zdanili a označili varováním ministra zdravotnictví. Musíme si ale najít přiměřený vztah také k indiánské ayahuasce.

Hrstka Evropanů, kteří už absolvovali šamanské rituály završené popíjením psychotropního nápoje ayahuasca, mluví o svých zážitcích v superlativech. Umožnily jim pochopit smysl života a podstatu vesmíru.

Dokázali díky ayahuasce zpracovat emoce a traumata nahromaděné v průběhu dosavadního života. Účastníci šamanských rituálů pochopili, jak se stát lepšími a vyrovnanými. Mnozí díky ayahuasce navázali komunikaci s bytostmi z vyšších sfér a z jiných dimenzí. Osudově důležité poznání ale bylo vykoupeno dlouhým hladověním a přísnou dietou. Intoxikace sice osvobodila lidského ducha, ale lidské tělo při ní zakoušelo zvracení a nepříjemné stavy.

První svého druhu v Česku. Ostravský rozsudek za ayahuascu budí i vášně a debaty

Je adekvátní, aby české soudy trestaly ayahuascové šamany vězením 8 nebo 5 let? Soudce zdůraznil, že se při rozhodování o trestu nemohl řídit tím, jestli ayahuasca lidem ubližovala nebo pomáhala. Je prostě zakázaná a basta. Termín victimless crime (zločin bez oběti) označuje chování, které je podle zákonů trestné, přestože neexistuje osoba, kterou bychom mohli považovat za oběť zločinu.Možná by nad zločiny spojenými s ayahuaskou a rekreačním konopím mohli popřemýšlet aspoň zákonodárci, když už to není v kompetenci soudců.