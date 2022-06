V Rýmařově je dnes živým tématem freetekno ve Stránském. Boj proti decibelům a označování nepopulárních žánrů hudby za nesnesitelný kravál se snadno může stát tématem letošních komunálních voleb.

Do toho, co na povrchu vypadá jako věcná diskuse o limitech decibelů v době nočního klidu, probublávají mezigenerační rozdíly a odvěký střet konzervativního světa s liberálním. Jako by se ve společnosti formovalo tažení posluchačů středního proudu, dechovky a cimbálovky proti cizáckým neuchopitelným žánrům.

Krnovské zastupitele oslovil občan se zajímavým argumentem. Death metal podle něj oslovuje méně než procento Krnovanů. Na metalový festival sice přijde nějaká ta stovka lidí, ale díky výkonu reprobeden to nedobrovolně bude poslouchat deset tisíc lidí. Ve Stránském ale počty fungují přesně naopak. Zatímco freetekno přijdou poslouchat čtyři tisíce fanoušků, nedobrovolně ho sleduje jen pár desítek místních.

Hovoří taková logika ve prospěch krnovského death metalu nebo podporuje freetekno festival ve Stránském? Nebo je úplně mimo?Když se rozšířila fáma o technoparty pod cvilínskou rozhlednou, protihlukoví aktivisté vyrazili do boje za posvátné ticho poutního místa, aniž by o chystané akci cokoliv věděli.

„Ještě jsem nezažil technoparty, která by byla jako komorní koncert. Vždycky se to zvrhne v nějakou divočárnu. Tohleto na Cvilín prostě nepatří, to si nedovolili ani komunisti,“ přišel říct krnovským zastupitelům pán, kterému se nelíbil nápad uspořádat 18. června piknik s hudbou na Cvilíně. Máme teď příležitost zamyslet se nad jeho argumentem a zavzpomínat, co si komunisti na Cvilíně vlastně dovolili.

Zkonfiskovali minoritům kostel i s křížovou cestou. Kongregaci salvatoriánů komunisté zabavili jejich klášter na Cvilíně. Zastavení křížové cesty zneuctily nápisy v azbuce.

Pán nejspíš měl na mysli, že komunisti na Cvilíně nepořádali pikniky s elektronickou hudbou. To nepořádali, a má to prosté vysvětlení. Hudba typu house music k nám pronikla až po po pádu komunistického režimu, takže ve svobodné zemi jsme už souhlas komunistů k poslechu hudby nebyl nutný.

Co se týče hudebního vkusu komunistů, tak ti byli schopni půlku Krnova shromáždit na stadionu a přinutit jej ke společnému poslechu spartakiádní odrhovačky Poupata.

Plastiky zavřeli do vězení, Kryla s Hutkou dohnali k emigraci, Nohavicu zakázali. Noční klid v Krnově místo jednorázových hudebních akcí celoročně rušila střelbou sovětská armáda. Z rozhlasu nás terorizoval normalizační pop. Užívejme, prosím, trochu zodpovědněji termíny jako technoaprty nebo komunisti.