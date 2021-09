Vracet se k historii obchvatu Krnova je masochismus. Voliči slepě věřili zastupitelům ČSSD, ODS a lidovcům, že všechno mají pod kontrolou. Zastupitelé jen pasivně spoléhali na projektanty ŘSD, že ví, co dělají.

Občas někdo z občanů upozornil na faktické nedostatky projektu, ale zastupitelé ctili zásadu „lepší špatný obchvat než žádný“. Zástupci ŘSD totiž Krnovanům naznačili, že spousta dalších měst by si přála obchvat, takže není vhodné rozhněvat ctihodné inženýry drzými požadavky na nápravu chyb a omylů. To by se potížistům taky mohlo stát, že ministerstvo dopravy postaví obchvat někde jinde. A to byste přece nechtěli, že?

Tak se koukejte z plánů na obchvat Krnova zase pěkně radovat.V roce 2015 rozčilení občané Hlubčické a Petrovické ulice křičeli na projektanty ŘSD, že křižovat autem přes jejich obchvat bude hazard se životem.

Projektanti ŘSD své dílo hájili těmito argumenty: „Obchvat Krnova neděláme pro sebe, my ho děláme pro vás. Obchvaty jsou od toho, aby se po nich jezdilo devadesátkou, takže žádné semafory ani kruháče tam nesmí zpomalovat provoz“. Občané nezatížení technickým vzděláním se pokoušeli tomu přijít na kloub selským rozumem: „Když se ta miliardová investice dělá pro nás, měla by logicky zvýšit naši bezpečnost. Pokud je ale prioritou investice rychlost, aby auta prosvištěla Krnovem devadesátkou bez přibrzdění, pak se obchvat dělá pro někoho jiného. Nejspíš pro řidiče, co se potřebují co nejdřív dostat z Ostravska do Polska nebo naopak.“

Inženýři ŘSD kruhové objezdy na obchvat zásadně nedávají, tak se snažili Krnovany z Hlubčické a Petrovické uklidnit konstatováním, že frekvence dopravy tam bude minimální. Z Radimi do Brantic přece taky křižujete silnici, po které se jezdí devadesátkou, a je to docela bezpečné. Je vůbec ekonomicky efektivní stavět obchvat při očekávání tak slabého provozu?

Grafici ŘSD vytiskli krásný leták na křídovém papíře s informací o předpokládané dopravní zátěži na obchvatu Krnova: 4830 aut denně. Ekologové z Hnutí Duha Jeseníky požádali ŘSD o předložení studie, ve které toto číslo někdo nějak vypočítal. Chtěli sami vlastním kritickým rozumem posoudit efektivitu a ekonomickou přiměřenost obchvatu. Po urgencích z ŘSD Duze odpověděli, že se jim studii s výpočtem nepodařilo najít.

A je to! Ani Ovčáčkovi se nepodařilo najít Peroutkův článek a přesto věří v jeho existenci. Vezměte si příklad z jeho hluboké víry. Věřte expertům ŘSD tak bezvýhradně jako krnovští zastupitelé, a hned se budete na silnicích cítit bezpečněji.