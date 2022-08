Už máme jakž takž proočkovanou a promořenou populaci a nové léky. Jednou se zločinec Putin určitě přesune z Kremlu do učebnic dějepisu. To by v tom byl čert, aby nám jednou zase nebylo líp. Pokud nám ale vybuchne Vesuv nebo se zastaví Golfský proud, tak bude hůř, a žádný politik s tím nic nenadělá. Přesto z důvodů psychohygieny společně bez ohledu na voličské preference věříme, že Čechům i lidstvu zase bude líp.

Hana Zagorová naposledy v ostravském Trojhalí prozradila recept na optimismus

„Za Babiše bylo líp,“ hlásá nápis na obytňáku. To, že Putin definitivně zešílel zrovna v okamžiku, když premiér Babiš předával řízení státu svému nástupci Petru Fialovi, je náhodný souběh okolností. Nelze z toho dovozovat, že by na zhoršení celkové situace v Česku a v Evropě měl Babiš nebo Fiala zásadní vliv. S covidem se nám za Babiše objektivně žilo líp, než když se doznívající pandemie za Fialy potkala s hrůzami Putinovy války.

Tvrzení „Za Babiše bylo líp“ sice platí, ale jde dohromady s tvrzením „V Krnově je líp“, což je jeden ze sloganů hnutí ANO pro nadcházející komunální volby?

„Za Krnošky je líp, 250 milionů pro nemocnici, ANO bude líp,“ hlásá reklama s portrétem krnovského radního Krkošky. Takže za Babiše a Krnošky bylo líp, za Fialy a Krkošky už je líp a nakonec nám bude ještě líp?

Nebo že by po celé republice za Babiše bylo líp, kromě Krnova, kde za za Krkošly líp právě teď? Vždycky nějak je. Líp nebo hůř se střídá jako počasí. Hesla z kampaně ANO mají asi tak stejnou informační hodnotu jako meteorologická předpověď nebude-li pršet nezmoknem.

V Krnově to na mítinku Babiše vřelo: Dám vám pouta! hrozil ženě pořadatel ANO