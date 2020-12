Křesťanská kultura nás Evropany formovala po staletí. Proto je správné, že i sekulární stát přispívá z našich daní na opravy kostelů a projevuje tím úctu k naší historii a tradici.

V období vánočních svátků přece jen nastane chvíle, kdy jsou české kostely aspoň na chvíli zase plné lidí bez ohledu na to, co zatrhli sčítacím komisařům v kolonce náboženské vyznání.

Extrémním případem je kostel v Bruntále, do kterého vyřezávaný pohyblivý betlém každoročně přiláká tisíce lidí z dalekého okolí. Už se dokonce objevily nápady, že by v rámci podpory cestovního ruchu a zatraktivnění turistické destinace Jeseníků mohl být Bruntálský betlém přístupný celoročně. Zajet si v létě do Brutálu, mrknout do kostela na betlém, dát si na náměstí zmrzku a pokračovat výletem Jeseníků dává smysl z ekonomického hlediska. Co ale budeme dělat o Vánocích? V prosinci můžeme zůstat doma, když jsme betlém viděli už v srpnu. Betlém je odjakživa součást vánočních svátků, které nemůžeme smíchat s všedními dny. Naštěstí má kostel i jiné atrakce. Připravuje zpřístupnění věže, aby návštěvníci mohli obdivovat Bruntál z výšky v každém ročním období. Betlém patří jen Vánocům. Tak už to je.

Letos o Vánocích platí tak přísná pravidla nouzového stavu, že Bruntálský betlém uvidí na vlastní oči jen pár lidí. Není to dostatečný důvod sejít se u betlému na jaře nebo v létě, až koronáč bude definitivně za námi? Vánoce se tisíc let slaví v prosinci, ale výjimka potvrzuje pravidlo.