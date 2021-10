„Hlas pro opozici je hlas pro válku. Pamatujte si to, až půjdete k volbám,“ oznámil voličům před parlamentními volbami prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Voliči rozhodli, opozice zvítězila.

Měl Jiří Ovčáček pověření prezidenta, aby napsal jeho jménem tak zásadní prohlášení? Tlumočil Ovčáček skutečný záměr pana prezidenta začít na základě volebních výsledků opozice s přípravami na válku?

Pan prezident Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil by měl okamžitě uklidnit občany, že spojení voleb do parlamentu s plebiscitem o válce byl jen Ovčáčkův hloupý žert, ale ve skutečnosti České republice válka nehrozí. Češi jsou odkojení Cimrmanem, takže většina z nás pravděpodobně dokáže odlišit Ovčáčkovu žertovnou recesi od vážně míněných prohlášení. Nicméně určitě se v naší populaci najde i skupina důvěřivých občanů, kteří Ovčáčkůvy twitter berou vážně.

Paragraf „šíření poplašné zprávy“ říká: „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Pokud je Ovčáčkova zpráva pravdivá, měl by prezident co nejdřív vyhlásit výjimečný stav. Pokud není, měl by ji dementovat a uklidnit občany, kteří Ovčáčka berou vážně.