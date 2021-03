Samotnému panu Gebauerovi musí být jasné, že svou cestou do Keni, z jejíhož okolí k nám nedávno dorazila africká mutace viru, přestřelil. A pokud ne, tím hůře.

Petr Jiříček | Foto: Deník

Lze pochopit potřebu řešit zdravotní důvody či třeba i pracovní vyhoření, enormní tlak je poslední rok vyvíjen na nás všechny. Ale kdo by měl jít primárně příkladem veřejnosti, když ne muž, kterému bylo zdravotnictví v našem kraji svěřeno? Nepleťme do problematiky situaci v třinecké nemocnici, kterou měl řešit. Krizová situace se může objevit kdykoliv. Tady jde o něco jiného. O ikonu, o vzor. Tím by měl náměstek hejtmana přece být. Kdyby odjel na chalupu nebo se procházel po horách, nikdo by jej nepranýřoval. Cestou do Keni však přestřelil.