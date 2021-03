Koronavirová nákaza připravila o život desítky tisíc lidí a další tisíce ještě připraví zbytečně. Vedle neschopnosti vlády Andreje Babiše se na této největší tragédii polistopadové historie podíleli důležitou měrou i lidé jako je nezařazený poslanec Lubomír Volný. Volný, jehož osobní pseudostrana má celostátně podporu limitně se blížící nule.

Nula je i sám Volný, který si dělá politickou kampaň ostentativním nenošením roušky či respirátoru. A to v situaci, kdy nemocnice melou z posledního, denně umírá na covid i víc než dvě stě lidí. Kdy severní Morava, kde se chystá pořádat bezrouškové mítinky, je na tom stejně katastrofálně, jako byl před pár týdny kolabující Cheb.

To není jen lidský a politický hyenismus, ale chování balancující na hraně zákona a hodné pouze opovržení. V době, kdy nemocnice zachraňují před kolapsem desítky dobrovolníků, dělá Volný vše proto, aby do nich dostal další vlnu pacientů, kteří se zbytečně nakazí.

Poslanec Volný není hrdina, ale zbabělý hlupák. Pokud se chce postavit covidu, doporučuji mu udělat si ošetřovatelský kurz Červeného kříže a nastoupit na covidové oddělení do některé z přetížených nemocnic, kde je třeba každá ruka. Mohl by tak aspoň trochu odčinit škody, které svým „antirouškařstvím“ nadělal. Jenže na to by byla třeba skutečná odvaha. Ale to není nic, čím by tento rádoby borec oplýval.