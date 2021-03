Konec hornictví, a co dál? Politici a experti mají vize zatím jen na papíře

To, co si generace našich předků nedovedly představit, co považovaly doslova za nemožné (přestože tato situace zcela logicky jednou přijít musela), je tady. Těžba černého uhlí, s níž přišel na Ostravsko a Karvinsko rozvoj, prosperita a na druhé straně v řadě případů sociální a ekologická destrukce, má před sebou několik posledních měsíců.

Tomáš Januszek | Foto: Deník