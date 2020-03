V České republice jsou čtyři lidé nakažení koronavirem. Daří se jim dobře. Ostatní odebrané vzorky jsou negativní. Nijak nezlehčuji nákazu, která má na kontě bezmála tři tisíce mrtvých, šíří se nekontrolovaně po celém světě, brzdí ekonomiku a děsí burzovní makléře i politiky. Přesto jsem přesvědčena, že jde o nemoc, již lze dobře zvládnout. Stačí dodržovat elementární doporučení a v případě důvodného podezření zavolat lékaři. Neumírají statisíce lidí, nejde o žádnou morovou nákazu.

Foto: Deník

Přesto se čeští ministři přou, zda vyhlásit stav nouze, či nikoli. Ministr vnitra Jan Hamáček to vládě navrhnul, premiér Andrej Babiš odmítl. Kdyby Hamáček uspěl, kabinet by mohl všem lidem vracejícím se z rizikových oblastí uložit, aby kontaktovali lékaře či hygienickou stanici. Hamáčka zřejmě vyděsil prezidentův poradce Martin Nejedlý, který po návratu z Číny místo do postele zamířil do restaurace. Ale jeden Nejedlý epidemii nedělá. Lidé jsou většinou rozumní a chápou, co se po nich vyžaduje.