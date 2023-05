František Kuba | Foto: Jiří Zerzoň

Podstatou sportu je fair play zápolení. Přijde nám normální, že sportovní soutěže mají mužské a ženské kategorie, nebo že vedle sebe koexistují Olympiáda i Paralympiáda. Zatímco na pracovištích, v rodině, v armádě nebo v politice je emancipace pohlaví dlouhodobý trend, ve sportu asi neexistuje iniciativa, aby atletky běhaly, skákaly a házely ve stejné kategorii jako atleti. Asi žádného hokejistu nebo fotbalistu by nenapadlo domlouvat zápas proti týmu nevidomých nebo vozíčkářů.

Přestože všichni obdivujeme neuvěřitelné výkony vozířkářů, co třeba jezdí na hory nebo Trabantem po Africe, nikdo kvůli tomu nechce měnit podstatu sportu, kde jsou vítězství a prohry založené na férovosti, na srovnatelné výkonnosti i na stejných biologických předpokladech.

Teď se nám v bojových sportech objevil zajímavý precedent. Nevidomý influencer Dragunov vyzval na souboj v kleci youtubera Dannyho Threemana, a ten jeho výzvu přijal. Svérázná organizace bojových sportů Clash of the Stars díky tomu divákům naservíruje podívanou, jaká dosud v českém prostředí chyběla: smíšená kategorie typu "naprostý bizár". Aby se šance vyrovnaly, bude mít Danny při souboji v kleci zavázané oči a na těle rolničky, aby do něj nevidomý Dragunov mohl mlátit po sluchu. Vzápětí se ozvala krásná bojovnice MMA a boxerka Veronika Zajícová s tím, že jde o dementní nápad a Danny je ubohej, že do něčeho takového jde. Proto slečna bojovnice touží Dannyho pořádně zbít. Ne za peníze v kleci před vyprodaným sálem, ale klidně mu uštědří soukromou lekci někde v ústraní na tréninku.

"Člověk, který je tak ubohý, že chce jít bojovat do klece proti slepému, je duševní mrzák. Jestli je alespoň trochu chlap, tak ať si troufne na mě," vzkázala Veronika Zajícová Dannymu, který na rozdíl od Dragunova už má za sebou jeden zápas v MMA.

Je větší bizár bitka s rolničkami mezi vidícím a nevidomým youtuberem, nebo bojovnice s andělskou tváří a s titulem Mistryně Evropy MMA, která v tělocvičně dá soukromou nakládačku drzému začátečníkovi? Chceme vidět ve sportu spíš fair play nebo bizár? Bojové sporty jsou především show a zábava, takže své místo v nich mají oba koncepty.