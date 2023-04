Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Deníku vyšel článek s titulkem: „S námi to nekonzultovali, komentují rušení pošt starostové“. Jeden z čtenářů pod článek napsal zajímavou provokativní otázku: „Pošta je majetkem města?“ Díky za ni. Pošta je majetek státu. Stát jsme my všichni. Naše zájmy jsme v demokratických volbách delegovali na vládu, starosty, primátory a hejtmany.

Ředitel státní pošty, která je ve vlastnictví nás občanů, se primárně zodpovídá ministrovi vnitra. Ten byl shodou okolností zvolen právě „za starosty“ STAN, takže se určitě na rušení pošt umí podívat nejen optikou státu, ale také měst a obcí.

Pokud by do rozhodovacích procesů kolem pošt byli zapojeni starostové, určitě by ve spolupráci se zastupiteli a místními občany hledali alternativu k rušení poboček. Třeba by přišli na to, jak nevytíženou poštovní pobočku spojit s nevytíženým městským infocentrem nebo vesnickou prodejnou. Kdyby komunikace fungovala, starostové by mohli Českou poštu včas upozornit na omyly a nesmysly, jako je třeba rušení poboček na velkých sídlištích.

Jak moc byla do konkrétních plánů na rušení pošt byla zasvěcená vláda? Těžko říct, proč připravovaná opatření ministři nekonzultovali se starosty na svém výjezdním zasedání v Jeseníku. Starostové sice jednali s ministry z očí do očí, ale o rušení konkrétních pošt se stejně dozvěděli až o pár dní později z médií.

S novými technologiemi zájem o tradiční poštovní služby upadá. V situaci, kdy České poště hrozí insolvence, jsou úsporné škrty logický krok správným směrem. Komunikace tohoto kroku s veřejností a starosty byla bohužel tragická. Česká pošta jako státní firma učinila nepopulární rozhodnutí, a teď se před hněvem občanů schovala za vládu. Nebo jsme spíš svědky chybné komunikační strategie vlády?

Česká pošta je státní podnik s 25 tisíci zaměstnanců, což znamená, že po společnostech Škoda Auto, Agrofert a ČEZ je to čtvrtý největší zaměstnavatel. Možná pošta jen přebírá běžné manýry velkých firem.

Na tiskové konferenci ANO vystoupila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová s vyjádřením: „Až do minulého týdne si řada nás starostů a primátorů neuměla představit, co to znamená arogance státní moci. Teď už to víme. To co se děje v posledních dnech jsem ve funkci starostky nezažila od žádného orgánu státní správy, od žádného jiného státního podniku.“

Pro kontext je potřeba argumenty paní starostky doplnit, že podobné projevy arogance státních podniků vůči starostům jsme zažili za Fialovy i Babišovy vlády. Konzultovaly snad Lesy ČR se starosty rušení lesních správ v roce 2020? O záměru bourat státní byty na nádražích se starostové dozvídali od vystěhovaných nájemníků, a ne od státního podniku, který v roce 2017 naplánoval bourání bytového fondu a nájemníky vystěhoval. Možná by se současný trend dal obecně popsat jako arogance státních podniků, které mají tendenci demokraticky zvoleným politikům přerůstat před hlavu.