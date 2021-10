Rozdělovat miliardy z Operačního programu Spravedlivá transformace je vskutku lákavá záležitost. Moravskoslezský region patří k těm nejvíc postiženým právě touto situací, kdy některé obory lidské činnosti zanikají a nové před očima vyrostou. A peníze z Evropské unie mohou opravdu zásadním způsobem pomoci těžkou dobu překlenout, nasměrovat životy lidí někam, kde bude možné najít nové uplatnění.

Náš kraj je v posledních třiceti letech bit. Nikdo za to nemůže, změnila se doba, stará už se přežila, nová změnila poptávku po černém uhlí i výrobcích z milionů tun oceli na něco úplně jiného.

Můžeme sice sledovat mnohdy až dojemné příběhy, jak se z havířů stávají ajťáci, ale jsou to výjimky a spíš někdy tak trochu uměle vytvořené a marketingově „vylepšené“ osudy jednotlivců. Prostě nic komplexního a masivního.

Pomoci regionu by měl nově Operační program Spravedlivá transformace, který k nám má přivést – v tomto případě - 19 miliard, které mají pomoci ke změně. Projekty, které vznikly, jsou jistě zajímavé. Ale někdy připomínají vzdušné zámky, chiméry, často dokonce spíš vtipné pokusy, jak utratit peníze z Evropské unie za každou cenu. A není vůbec divu, že se o tyto projekty zajímá organizace Transparency International. Korupční potenciál totiž mají už na první pohled, některé dokonce působí jako vystřižené z nějaké parodie.

Komediální je totiž třeba celý příběh Černé kostky. Krajské město novou knihovnu bezesporu potřebuje, ta současná funguje dlouhá léta vlastně provizorně. Knihovnu s moderními parametry by měla mít každé krajské město, patří to k základní výbavě moderní metropole. Není to zadarmo, knihovny stojí hezkých pár desítek i stovek milionů. Ale Černá kostka, která údajně už teď na projekčních pracích stála 50 až 80 milionů, by mohla celkově spolknout dvě miliardy.

Pro normálního smrtelníka je to opravdu až do nebe volající nehledě na to, že jakési alibi se skrývá za Centrum digitalizace, vědy a inovací. Tak se má projekt nově jmenovat. Ale co si pod tím má daňový poplatník představit?

Pro vědu jsou vytvořeny podmínky už na mnoha dalších místech, třeba na VŠB i mnoha dalších institucích. Kam se původní plány knihovny posunuly, nemá v novodobé historii města obdoby. Stavět jen podobnou šílenost, byť architektonicky možná zajímavou, je tak úplně proti zdravému rozumu.Jako další vtip se může zdát i další projekt. Čtyři miliardy je opravdu hodně peněz. I když jde o evropské peníze, pořád jsou to peníze a postavit za ně skleníky u Karviné, působí jako šílenství z nějakého sci-fi filmu.

Projekt s názvem Eden Karviná poutá pozornost už svým názvem. Eden se překládá jako ráj, ale kdo se v něm za peníze z projektu octne, není ještě úplně jasné. Vysloužilí horníci to podle všeho nebudou… Nositelem projektu je Slezská univerzita, ale že by občané Karvinska, které je reálně vlivem důlních činností nejvíce poničené, toužili ze všeho nejvíc po velkokapacitních sklenících, je opravdu zcela mimo realitu.

Obecně se prostě zdá, že při rozdělování peněz z Fondu spravedlivé transformace šlo hlavně o to, aby se projekty připravily co nejrychleji a utratilo se co nejvíce financí. A je jedno za co