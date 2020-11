A nejen tady, samozřejmě. I když statistiky obchodníků pasovaly náš kraj mezi premianty v nákupech alkoholu. Ale tady se jaksi pilo vždycky více než jinde… Hospodští můžou v této době jen smutně chodit po sídlištích a sledovat, jak jejich potenciální hosté otevírají jednu láhev za druhou za blikotu televizních obrazovek.

A třeba v Ostravě místo do obvyklých hospod vyrážejí strážníci přímo do domovů. Narostl totiž taky počet lidí, kteří se bez hospodského ruchu neobejdou ani doma a to se samozřejmě nezamlouvá sousedům. A tak má místní městská policie s rušením klidu o polovinu více zásahů, než ve stejné době před rokem. A těžko říct, zda to bude lepší. No, spíš horší. Lepší časy jsou zatím skoro v nedohlednu. Dokonce i v neděli, kdy jsou obchody zavřené, narostl počet „zoufalců“, kteří si špatně spočítali zásoby a vyrážejí na otevřené čerpací stanice pro skoro dvakrát dražší alkohol. Opravdu tam chodí místo pro naftu a benzin pro alkohol…

Můžu to potvrdit, minulou neděli jsem se zařadil do fronty na pumpě v pěším dosahu domova kvůli pár desítkám k večeři. Holt jsem si špatně vypočítal zásoby. I já s nadějí hledím do snad blízké budoucnosti, kdy se člověk bude moct setkat s přáteli nad čerstvě načepovaným, oroseným pivem…