Věc má háček. Henlein je sice uváděn jako čestný občan, ale jen na stránkách Muzea Novojičínska. V souvislosti s městem Nový Jičín se zatím nepodařilo najít patřičný důkaz, že mu někdo titul čestný občan skutečně udělil. Z toho hlediska mu vlastně není co odejmout.

Henlein byl čestným občanem také v Kopřivnici, tam mu tento titul zastupitelé odňali v roce 2000. Někdo by mohl říci, že je přirozené vyškrtnout ze seznamu vážených osob vlivného představitele zrůdného režimu, který připravil o život mnoho nevinných lidí. Jenže na seznamech čestných občanů je i jiný představitel zrůdného režimu, který dokonce vlastní rukou podepisoval rozsudky smrti ve vykonstruovaných politických procesech – Klement Gottwald. O odejmutí čestného občanství tomuto zločinci se nemluví ani v Novém Jičíně, ani v Kopřivnici.

V obou případech se nabízí otázka, zda čestné občanství odejmout nebo ponechat. V Kopřivnici to vyřešili solidním způsobem, když v seznamu uvedli, kdy bylo komu čestné občanství uděleno a případně odebráno. Jméno Henleina tedy je možné v seznamu číst. A tak by to mělo být. Ona otitulovaná jména v souvislosti s tím, kým tito lidé byli, jsou totiž zrcadlem doby.