V rámci projektu Deník na návštěvě navrhujeme starostům, ať pozvou turisty na výlet do své obce. Starosta jedné obce na břehu Slezské Harty si povzdechnul, že turistická infrastruktura už naráží své limity, takže o další davy návštěvníků jeho sousedé ani moc nestojí. Slezská Harta je zásobárna pitné vody, takže zde nepřichází v úvahu masivní rozvoj rekreačního průmyslu typu Slapy, Lipno nebo Mácháč.

Na podzim se rekreační objekty na březích Slezské Harty vylidní, takže zóny plné prázdných chat a penzionů připomínají město duchů. Mnozí místní občané ocenili pracovní příležitosti a možnost výdělku v oblasti turistického ruchu, ale současně by rádi udrželi návštěvnost v rozumných mezích.

Není problém nalákat davy z celého Moravskoslezského i Olomouckého kraje na krásu přehrady pod Jeseníky, ale zvládnout specifické každodenní problémy v místech, kde letní turistický cirkus střídá zimní samota.Místní se s přehradou Slezská Harta smířili, ale stále k ní mají rozporuplný vztah. Rádi se vykoupou, zapádlují si nebo si sednou s udicí k vodě, ale musí při tom myslet na bývalé sousedy, kteří měli domy na dně zátopy. Dívají se na protější břeh, kam chodili třeba do školy, na tancovačky nebo do práce. Kdysi to měli do sousední vesnice pár kilometrů po silnici. Co bylo blízko, je najednou daleko. Obce, které kdysi fungovaly jako propojený celek, dnes dělí dvacet kilometrů po silnici. Nadšené obdivovatele a skalní fanoušky má přehrada Slezská Harta spíš mimo region.

Ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč k historii Slezské Harty poznamenal: „Již postavená přehrada Slezská Harta byla připravována v období tuhé normalizace s minimálním ohledem na obyvatele a jejich odškodnění. Naopak přehrada Nové Heřminovy je připravována citlivě s ohledem na zájmy obyvatel, s odpovídajícími finančními náhradami pro zasažené majitele domů a pozemků a s možností kompenzace dotčeným obcím.

“Obyvatelé Nových Heřminov se shodují, že jejich obec potřebuje odškodnění v podobě obchvatu. Obchvat Heřminov jako kompenzaci za přehradu schválila Topolánkova vláda v roce 2008. V roce 2014 Sobotkova vláda obchvat z koncepce přehrady vypustila. Povodí Odry nemá mandát vyjednávat s Novými Heřminovy o obchvatu, ale jen o přehradě. Ministr zemědělství odmítl pověřit vládního zmocněnce pro jednání s Heřminovy. Zákonodárci schválili zákon, který umožní vyvlastnit pozemky v Heřminovech i bez vyjednávání o obchvatu.Slezská Hatra je od Nových Heřminov vzdálená šest kilometrů.

Jak moc jsou vzdálené metody normalizačních stavitelů přehrad a od těch současných, to nejlépe dokážou posoudit pamětníci od Slezské Harty a občané Nových Heřminov.