Obrovská vlna pomoci se vzedmula napříč celým Českem. Problém uprchlíků z Ukrajiny byl pro Čechy lehce pochopitelný, odehrává se doslova za humny. Je to stejné, jako když sousedovi vyhoří dům a vy mu nabídnete dočasný azyl, dáte mu jídlo a oblečení. Když ale někdo vyhoří na druhé straně města, maximálně si o tom přečtete ve zprávách. A Ukrajinci k tomu sousedovi zase tak daleko nemají.

Poznámka Fidela Kuby: Zákonodárci zavedli cenzuru už dávno

Oproti tomu stojí uprchlíci z daleko vzdálenější země. A to, co se kilometrů i kultury týče – Sýrie. V Beskydech u obce Bílá policisté nedávno zadrželi třiadvacet převážně mladých Syřanů, které za tučné provize dostávají do zemí Evropské unie pašeráci. Jejich osud ale nemůže být více odlišný, než ten ukrajinský. Stejně jako další zadržení z této pro našince tak vzdálené oblasti světa, putují do detenčního zařízení za vysoké ploty.

Místo sociální pomoci či práce je tak čeká v naprosté většině případů vyhoštění. A přístup Čechů k tomuto typu uprchlíků je také nemilosrdný. Často je navíc na sociálních sítích ještě přiživovaný štvavými populisty z řad politiků i jejich příznivců.

Bohužel ani ukrajinští uprchlíci jim nemají šanci uniknout. Ať doslova dělají cokoliv. Když získají sociální peněžitou pomoc a nemůžou najít práci, ujídají z našeho talíře. Když si práci najdou, tak ji zase berou našincům…

I přesto všechno mají více štěstí, než Syřané.