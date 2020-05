Dnes jsme v situaci, kdy se stále více Čechů nechává testovat na koronavirus, ale testy jsou pořád stejně drahé. Tedy spíš byly. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch minulý týden začal cenu testů regulovat. „Maximální cena bude 1 674 korun. Doposud test stál dva až tři tisíce. Chceme, aby cena byla přijatelná,“ shrnul Vojtěch důvody regulace. Už ale nezdůvodnil, proč zastropoval cenu právě na částce 1674 korun a ne třeba 1675.

Když se chlapi před zavřenou hospodou začnou hádat, jestli je lepší promořování nebo roušky, máte pocit, že co Čech, to epidemiolog. Vojtěchův vtípek s číslem 1674 ale pochopili jen skuteční epideiologové, co na to mají školy. V roce 1674 totiž zemřel zakladatel epidemiologie John Graunt. Tento londýnský obchodník s galanterií jako první na světě vymyslel, jak zpracovat epidemiologická data. Z matrik vyčetl věk zesnulých, příčiny úmrtí a podobná data, která geniálně zpracoval do tabulek a grafů. Po Grauntově smrti v roce 1 674 se dvě století nenašel nikdo, kdo by měl ve wikipedii u svého jména napsáno epidemiolog. Kam ten Vojtěch na ty vtipy chodí? Asi to slyšel od Prymuly.