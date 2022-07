Za dvacet let se z festivalu Colours of Ostrava stala mamutí akce, která přesahuje hranice kraje i celé České republiky. Z metropolitního festiválku na parkovišti u Bauhausu v centru Ostravy se stala stamilionová záležitost.

Tým Zlaty Holušové odvedl skvělou práci.

Kromě dramaturgie „kolorsům“ nejvíc pomohla scenérie Dolních Vítkovic, kde podobné akce sedí fascinujícím způsobem a přivádí návštěvníky k vytržení. Stejné to je třeba i u tanečního festivalu Beats 4 Love, který co se týče popularity, šlape slavnějšímu podniku stále více na paty.

Kdo Colours of Ostrava nemá rád, tvrdí, že jde o největší pivní slavnosti široko daleko a že o hudbu tam moc nejde. I kdyby to tak bylo, nikomu to nemusí vadit, podobné festivaly jsou často společenskou věcí, kde se lidé potkávají a baví.

Vstup nového investora (Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta), který ovládl Colours, je šance, že se festival posune zase dopředu. A že třeba v produkční části je kam posouvat, se dá zjistit při návštěvě podobných velkých hudebních akcí v cizině.

V dramaturgii se o posunu dá možná hovořit také, i když kritizovat letošní line-up po dvouleté covidové pauze není úplně férové. Dva odložené ročníky a s nimi spojené finanční i organizační problémy se musely projevit.

Za kuriozitu letošního ročníku je nutné považovat přítomnost Wim Hofa, propagátora otužování. Tento populární muž se dostal do zcela slepé uličky směrem od moderní civilizace, když radil zrušit nemocnice a léčit rakovinu studenou vodou. Podobné bludy mohou být obecně i dost nebezpečné, ovšem v případě, pokud by je někdo bral vážně. Debatní a přednáškový meltingpot by tak měl být pro nové majitele festivalu do budoucna důležitější a na podobné excesy si musí dát pozor.

Tak jak tak, Colours zůstávají pro Ostravu důležitou akcí a příchod finančně silného investora je pro všechny dobrou zprávou. Bez něj by se totiž festival dopředu posunul jen velmi těžko.