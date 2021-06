Poznámka Františka Kuby | Foto: Deník

Když se někdo chytne špatné party, alkoholu a páchá přestupky, řekneme o něm, že barabuje. Nebo rovnou že je to baraba. Skuteční barabové přišli do našeho regionu před 150 lety z Itálie, aby postavili železnici z Olomouce do Krnova. Chovali se zde tak temperamentně, že obohatili náš slovník těmito výrazy.První vlak přijel do Krnova roku 1872.