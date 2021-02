Často si lidé řeknou: já bych se chtěl naučit cizí jazyk, ale stejně mi to neleze do hlavy. A když s tímto tvrzením lidé začnou, velice rychle i skončí, aby se pohodlně usadili v původním stavu, který jim sice nevyhovuje, ale potvrzuje jejich přesvědčení.

Foto: Shutterstock

Věřte, že když něco opravdu chcete a rozhodnete se pro to, tak to i dokážete. Zapomeňte na to, co špatného Vám kdysi říkali ve škole. Vždyť to nemusela být pravda. Základem jakéhokoli úspěchu je víra v úspěch. Vaše přesvědčení, že to dokážete, že se zlepšíte, že se domluvíte, Vás dovede přesně tam, kam potřebujete.