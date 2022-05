Němci ze sedmi zápasů na turnaji podlehli jen Kanadě (3:5) a Švýcarsku (3:4 po samostatných nájezdech). "Hrají hodně fyzický hokej a mají tam pár top hráčů, třeba Seidera nebo brankáře Grubauera. Věřím, že když budeme hrát, jak jsme předvedli v našich lepších zápasech, zvládneme to. Potřebujeme na ně hned od začátku vletět, na nic nečekat. Kolikrát jsme tady čekali, co udělá soupeř. My musíme hrát už tak, ať se nám podřizuje soupeř, být agresivnější," podotkla opora San Jose.

Prohra, která tolik nebolí. Češi jdou ve čtvrtfinále na Němce, vyhnuli se Kanadě

Před zápasem s Finy oba týmy měly jasno, jak jsou postupové karty rozdané. "Věděli jsme, jak to vedle vypadá, ale současně se snažíte na to nemyslet. Jdete hrát hokej, poslední zápas ve skupině, chcete se naladit co nejlépe," prohlásil Hertl. I kdyby Češi tým Suomi porazili, stěhovali by se z 2. místa do Helsinek, protože Finové by i ze třetí pozice zůstali v hlavním dějišti.

Kouč Kari Jalonen nechtěl ohledně čtvrtfinálového soupeře připustit ani náznak spekulací. "Nemyslím si, že by to na nás mělo nějaký vliv. My plně respektujeme všechny soupeře," zdůraznil Jalonen. "Německo tu hraje velmi dobrý turnaj, můj kamarád skautuje celou skupinu A od samého začátku, takže vím, jak hrají. Viděl jsem jejich zápasy, všechno máme navíc připravené od našich videotrenérů. Vůbec jsme nespekulovali, zda půjdeme na Kanadu nebo Německo," ujistil Jalonen.

Mají fanouškovské srdce. Týden na hokeji je stojí jako 15 dnů luxusu v Egyptě

Jedinou menší nepříjemností je nutnost přesunu do Helsinek, kde se odehrají dvě čtvrtfinále, zatímco vyvrcholení turnaje od semifinálových bojů už proběhne pouze v Tampere. "Není to ale žádný problém. Počítali jsme s tím, že to může přijít. Dáme si večeři, vyspíme se a ve středu pojedeme do Helsinek," nastínil Jalonen.

Přejezd do 180 kilometrů vzdálených Helsinek nepovažuje za problém ani Hertl. "Na to se vymlouvat nebudeme, tak to je. Potřebujeme zregenerovat, nachystat se a není se na co šetřit. Každý se musí už vydat. I když vám to třeba nejde, potřebujete dohrát hráče, zblokovat střelu, táhnout za jeden provaz," dodal Hertl.