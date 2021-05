Covidový rok byl pro všechny náročný. Mistrovství světa se hraje v bublině a bez diváků, takže se možná dalo čekat, že někdo z papírově slabších soupeřů vyskočí takto nahoru. Výsledky prostě takové jsou. Všichni ale mají stejné podmínky a když se můžou dobře připravit na zápas Bělorusové, proč by se nemohli dobře připravit i Švédové, kteří jsou také zavření na hotelu.

Dva body s Běloruskem ještě oceníme

Tým cítí, že to zatím není podle přestav. Optickou převahu jsme v zápase s Běloruskem měli, ale jsme jaloví v koncovce. Šance si vytvoříme, ale zakončení máme špatné. Věřím ale, že střelce v týmu máme dobré a je to jen otázka toho, abychom se chytili, odehráli dobrý zápas nejen výsledkově, ale i herně, a pak by to tam mohlo začít padat.

Kluci jsou určitě frustrovaní. Jestli si čtou noviny, tak do nich všichni šijí. Ať si to radši nečtou. Když se vám daří, máte z toho radost, ale když jste v útlumu nebo se nedaří, ani ta radost není taková. Možná oceníme až později, že jsme vůbec ty dva body s Běloruskem udělali. Věřím tomu, že se to zvedne. Příprava to jasně ukázala, odehráli jsme ji výborně.

Třetí třetina? Strach o výsledek

Hráči určitě měli v podvědomí, že v poslední dvacetiminutovce nesmí dostat branku. Kdyby totiž Bělorusové vyhráli, tak by naše naděje na postup do čtvrtfinále rapidně klesly. Člověk to má v hlavě.

Snadno se říká, nemyslete na to, jděte střídání od střídání, ale potom to dopadlo, jak to dopadlo. Byly tam obavy, abychom to utkání zvládli, a to poté většinou vede k tomu, že inkasujete gól. Naštěstí ale Kubalík zvládl v prodloužení samostatný nájezd a připsal nám druhý bod.

O ten se také hodně zasloužil v prodloužení Šimon Hrubec, který nám dost pomohl. Byl dobře postavený a vychytal soupeřovy šance. Pravda je, že tam měli asi dvě tutovky. Od toho je ale gólman, aby něco chytil a podržel vás, což Šimon splnil.

Co změnit? Zakončení a důraz

Myslím si, že strašně taháme puky a moc si nepomůžeme. Nemáme organizovaný přechod středního pásma. Když pak máme nějakou šanci, tak ji musíme proměnit, protože zatím zakončení není dobré.

Dále bych také rád zdůraznil fakt, že nejsme před brankou soupeře. Nemáme tam hráče, takže gólman vše vidí a má to jednodušší. Mám pořád dojem, že naše střely jsou chytatelné, protože před brankou nikdo není, anebo protože na poslední chvíli uhneme nebo uskočíme.

Preferoval bych proto, aby hráči chodili více do předbrankového prostoru a aby tam ten puk prostě dotlačili. Když tohle zlepšíme, tak to půjde.

Pešán a jeho image? Nesoudím

Filip to má prostě tak nastavené. Někdo tam stojí, někdo tam lítá a někdo má z obojího trochu. Myslím si, že se o tom moc hovoří. Měli bychom se soustředit na to, co tým dokáže ještě zlepšit než na to, jak tam Filip Pešán stojí.

Jiří Vykoukal, bývalý reprezentant, dvojnásobný mistr světa

Zkompletoval: Jiří Horák