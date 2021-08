Ve finále změřil Lukáš Krpálek síly s Gruzíncem Guramem Tušišvilim, mistrem světa z roku 2018 a dvojnásobným evropským šampionem v nejtěžší hmotnostní kategorii. Do té Krpálek přestoupil po svém triumfu na hrách v Riu před pěti lety.

„Pro mě to je něco nádhernýho. Asi nikdo tomu nevěří, nikdo nepočítal s tím, že se mi to po změně kategorie povede. Je to krásná pohádka,“ vyznal se dojatý český obr.

Ve finále začal Gruzínec o poznání aktivněji, Krpálek brzy dostal trest za pasivitu. Bojovalo se dál: oba borci už za sebou měli několik vyčerpávajících duelů. Šlo o vůli, poslední zásobu sil.

Minutu před koncem přišla další žlutá karta pro Krpálka, bylo znát, že český judista toho má dost. A pak to přišlo: Krpálek skolil Gruzínce na ippon a vyhrál zlato!

Těžká cesta za medailí

Krpálek začal svou triumfální, leč bolestivou páteční pouť na posvátné půdě haly Nippon Budókan vítězstvím na ippon nad Džavádem Mahdžúbem z týmu uprchlíků (dříve Írán) a poté ve čtvrtfinále zdolal na wazari Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva.

Bylo znát, že je na další vrchol své kariéry skvěle připravený, byť v „chlapácké“ kategorii nad 100 kilogramů patřil s hmotností 111 kg k nejlehčím. „Myslím, že takhle málo nemá nikdo,“ pousmál se olympijský vítěz z Ria, kde triumfoval v o stupeň lehčí třídě.

Mrzelo ho jen to, že ve svatostánku japonských bojových umění tentokrát scházeli diváci. „Pro mě vždycky hrálo roli, když v hale byli fanoušci. To jsem měl vždycky rád. Je zvláštní, že tady teď nejsou, je to jiné,“ posteskl si Krpálek na zvláštnost covidové olympiády.

Lítá bitva s japonskou hvězdou

V semifinále čelili domácímu borci Hisajoši Harasawovi, kterého ve finále předloňského mistrovství světa porazil v prodloužení. A znovu šlo o úpornou a vyčerpávající defenzivní bitvu, v níž ani jeden soupeř nechtěl udělat chybu.

A zase se šlo do prodloužení. V něm Krpálek přečkal několik kritických chvilek a nakonec rozhodl.

„Hrozně jsem se toho zápasu bál, Harasawu jsem dva roky neviděl, měl jsem velký respekt. Snažil jsem se do toho dát maximum, i když to byl dost pasivní zápas. S takovým judistou se musí jít na jistotu, aby mě na něčem nenačapal,“ říkal po semifinále viditelně dojatý Krpálek.