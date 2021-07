Vítězka Roland Garros Krejčíková porazila v druhém kole Kanaďanku Leylah Fernandezovou 6:2, 6:4. Plíšková zdolala Carlu Suárezovou ze Španělska 6:3, 6:7, 6:1. Vondroušová zvítězila nad Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou 6:1, 6:2 a v dalším kole bude hrát s domácí hvězdou Naomi Ósakaovou.

Osmnáctiletá Fernandezová, která letos v Monterrey poprvé ovládla turnaj WTA, získala úvodní game zápasu, dalších pět ale vyhrála Krejčíková. Osmou nasazenou Češku sice příliš neposlouchalo podání, ale přes tři dvojchyby nepustila v první sadě soupeřku k brejkbolu.

Podobný průběh pak měl i druhý set, jen v jeho závěru dokázala 72. hráčka žebříčku sebrat Krejčíkové podání a snížit až na 4:5. Pětadvacetiletá česká favoritka se však zastavit nenechala a v dalším kole narazí na turnajovou devítku Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

"Od prvního brejku jsem se dostala na koně. První set a do stavu 5:1 druhého jsem hrála opravdu solidně. Leylu znám, je to mladá tenistka, velice talentovaná. Čekala jsem, že se to někde zkomplikuje a bude to náročné. Hrála o každý balon a mně se to ke konci druhého setu nesešlo. Najednou to bylo 5:4, ale pak mě zas servis podržel a jsem ráda, že jsem to dohrála ve dvou," řekla Krejčíková.

Rovněž Vondroušová měla zápas s Buzarnescuovou pod kontrolou. Často chybující někdejší světová dvacítka, která však v současnosti klesla až do druhé stovky žebříčku, se nakrátko vzchopila jen v druhé sadě. Rumunka ve třech gamech postupně odvrátila pět brejkbolů, ale nakonec servis stejně neudržela.

"Jsem moc ráda. Zápas nebyl tak lehký, jak nasvědčuje výsledek. Dobře jsem podávala, ale při jejím servisu jsme se dost tahaly. Jsem ráda, že jsem většinu těch bitev vyhrála. Že se mi povedlo urvat ten poslední game," řekla česká hráčka.

S Ósakaovou, která je po vyřazení nasazené jedničky Australanky Ashleigh Bartyové největší favoritkou na zlato, se Vondroušová dosud nestřetla.

"Všichni se mě ptají na soupeřku v dalším kole," smála se a dodala: "Soupeřka jako soupeřka. Samozřejmě Naomi je výrazná, skvělá hráčka, má čtyři grandslamy. Pro mě to bude nová zkušenost. Půjdu si to užít. Ona je víc pod tlakem, já můžu jenom překvapit. Ale chci vyhrát jako v každém zápase."

Obhájkyně bronzu z Ria a desátá nasazená Kvitová proti Van Uytvanckové ubojovala první set, ale od stavu 3:2 ve druhé sadě už nezískala ani game. Dvojnásobné vítězce Wimbledonu, která na posledních dvou turnajích vypadla v prvním kole, dělaly kvůli jejímu astma potíže vlhké a dusné podmínky.

"Nejhorší bylo, že jsem nemohla v sobě najít něco, čím bych to zlomila. I když jsem po druhém setu odešla na záchod a převléct se, tak to nebylo vůbec znát," řekla Kvitová.

Od druhého setu na sobě začala cítit únavu. "Pak už mi bohužel odešly nohy, byly jako žvýkačky. Nepohnuly se tam, kam bych pro úder potřebovala. Začala jsem více kazit, byl to začarovaný kruh a já nevěděla, jak z něj ven," uvedla.

Výsledky tenisu na OH v Tokiu



Muži, dvouhra - 2. kolo: A. Zverev (4-Něm.) - Galán (Kol.) 6:2, 6:2, Medveděv (2-Rus.) - Nagal (Indie) 6:2, 6:1, Basilašvili (Gruz.) - Sonego (13-It.) 6:4, 3:6, 6:4, Fognini (15-It.) - Gerasimov (Běl.) 6:4, 7:6 (7:4), Davidovich (16-Šp.) - Millman (Austr.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.



Ženy, dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (8-ČR) - Fernandezová (Kan.) 6:2, 6:4, Karolína Plíšková (5-ČR) - Suárezová (Šp.) 6:3, 6:7 (0:7), 6:1, Vondroušová (ČR) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 6:2, Van Uytvancková (Belg.) - Kvitová (10-ČR) 5:7, 6:3, 6:0, Ósakaová (2-Jap.) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 6:2, Vekičová (Chorv.) - Sabalenková (3-Běl.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:3), Svitolinová (4-Ukr.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, Badosaová (Šp.) - Šwiateková (6-Pol.) 6:3, 7:6 (7:4), Muguruzaová (7-Šp.) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 6:0, Pavljučenkovová (13-Rus.) - Friedsamová (Něm.) 6:1, 6:1, Sakkariová (14-Řec.) - Stojanovičová (Srb.) 6:1, 6:2, Rybakinová (15-Kaz.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:3, Bencicová (9-Švýc.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:4, Giorgiová (It.) - Vesninová (Rus.) 6:3, 6:1, Sorribesová (Šp.) - Ferrová (Fr.) 6:1, 6:4, Podoroská (Arg.) - Alexandrovová (Rus.) 6:1, 6:3.