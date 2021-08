„Sledovali jsme závod s dětmi společně v klubovně. Jeho finalová jízda byla z mého pohledu absolutně výjimečná,“ okomentoval počin novopečeného olympijského vítěze Volf.

Narážel na více než třívteřinový náskok na zbytek startovního pole. „Což v kategorii kajakářů není úplně obvyklé. Po dojezdu byl spokojený nejen s umístěním, ale také s předvedenou jízdou, byla opravdu velmi povedená. Moc mu gratulujeme a můžeme pyšně zmínit, že na tom snad máme i trochu zásluhu,“ dodal s úsměvem brandýský rodák Volf.

Hned po finalovém závodě vyrazil s dětmi na trénink na umělý kanál. Na ten samý, na kterém občas piluje své dovednosti právě i Prskavec.

„Před rokem či dvěma koupil ve Staré Boleslavi dům a naši trať má nejblíž. Je sice lehoučká, pro děcka. Ale máme tu unikátní vratný kanál s rovnou vodou, jaký u žádného jiného kanálu v Čechách není. Dají se tu jezdit dobře jezdit vytrvalostní tréninky. Člověk dole nemusí vynášet loď zpátky, ale jen přeběhne po schodech na horní hladinu a jede dál. Jirka tu odkroužil spoustu hodin tréninku. Možná, že mu i ty pomohly ke zlatu,“ uvažoval nahlas Volf s tím, že po oznámení nominace na hry se Prskavec připravoval v Brandýse i několikrát do týdne.

Jako šéf klubu, který se specializuje na výkonnostní sport v dětských kategoriích, je přesvědčený, že podobný úspěch pomůže k výchově nových šampionů.

„Pro českou juniorskou špičku, která se účastní Českého poháru, to bude velká výzva. Budou už moci závodit nejen s mistrem světa, ale nyní už i olympijským vítězem. Určitě by to mělo zajistit, že další generace se bude dotahovat a přijdou další dobří závodníci.“

Takhle se v zimě v Brandýse nad Labem připravoval @jiriprskavec na svou největší životní chvíli, která dnes přišla. ? ZLATO z olympijských her!!! https://t.co/tMbJO7UGPZ — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 30, 2021

Samotnému, dnes jednačtyřicetiletému, bývalému úspěšnému reprezentantovi olympijské závody znovu připomněly vlastní účast pod pěti kruhy. V Aténách (2004) vybojoval spolu s Ondřejem Štěpánkem v kategorii C2 bronz, o čtyři roky později jej v Pekingu vylepšili na stříbro.

„Samozřejmě jsem zavzpomínal a zároveň si připomněl, jak už je to strašně dávno,“ zmínil Volf, který s trenérským týmem v Brandýse plánuje Prskavcovi připravit v loděnici i menší oslavu.

„Za tři týdny tu máme žákovské mistrovství republiky. Pokud bude Jirka doma a ukáže se, určitě něco vymyslíme. Ale bude to tajné,“ rozesmál se Jaroslav Volf.