„Chybělo přesně 11 kilometrů a 195 metrů, aby Ostrava předstihla Košice a stala se tak městem s nejstarším maratonem v celé Evropě,“ konstatoval Seitl. Hovořil o roce 1923 (v Košicích se oficiálně běželo až o rok později), kdy u divadla v Opavě na startu I. Slezského maratonu stanulo sedmnáct vytrvalců. Čekalo je však „jen“ jednatřicet kilometrů do cíle na tehdejším výstavišti v Ostravě mezi Vítkovicemi a Mariánskými Horami.

„První skutečný maraton se do Ostravy běžel z Českého Těšína v roce 1931 a z dvaceti účastníků byl nejrychlejší jistý Schlezinger z Olomouce za 2 hodiny, 58 minut a 20 sekund,“ popsal Seitl. Jehož osobní rekord z této distance byl ovšem daleko lepší – 2:27:53 – a celkem si do tabulek připsal 373 maratonských běhů (plus ultra od padesátek, přes stovky, až po čtyřiadvacetihodinové či šestidenní běhy). Stal se žijící legendou nejen v Česku.

„Kdysi bylo maratonů méně, tak jako nás běžců. Zato se mnohem více běželo a neřešilo, kdo jak vypadá. V televizi byly dva české a dva polské programy. Nebyly počítače, mobily, sociální sítě. Které dneska kradou lidem spoustu času,“ filozofoval devětašedesátiletý pamětník. Samozřejmě ho potěšila více než tisícovka startujících v minulém roce na Ostrava City Marathon… ale už méně skutečnost, že pod tři hodiny ho zvládali jen jednotlivci.

„Za mých aktivních let čas na maratonu začínal dvojkou dvaceti až třiceti běžcům, co se postavili na start,“ pokračoal Seitl. Vzpomínal i na společenštějšího ducha tehdejších závodů, na ně přijížděli i tři hodiny dříve, aby měli čas důkladně „pokecat“ s ostatními. K dobru přidal i historku právě z Ostravy ze socialistických dob, když běžci před stadionem VOKD v Porubě hromadně skládali slib, že budou bojovat čestně (podobně slibovali i rozhodčí).

Ostravské maratonské běhy Seitl zažíval z Poruby na Olbramice a Zbyslavice, Klimkovice a Polanku, startovalo se z Bělského Lesa a Zábřehu, od Černé louky, Nové radnice (překáželi si tu závodníci a svatebčané) i v Komenského sadech. „Etiopského běžce žijícího u nás a šestinásobného vítěze Mulugetu Serbessu jsem jednou den před startem držel v hotelu, jelikož v té době v ulicích pochodovali a demonstrovali nacionalisté,“ poznamenal.

Od roku 2005 se začala psát historie ostravského maratonu coby skutečně masové akce a v posledních letech se jeho hlavní dějiště přesunulo na hlavní Masarykovo náměstí. „Běžci mají samozřejmě příležitost poznat větší část centra. Trať je každopádně dost rychlá a kromě maratonu se dá přihlásit i na půlmaraton, desítku, štafety i I na rodinné běhy,“ dodal Seitl. Registovat se dá do konce měsíce na webu ostravacitymarathon.cz.