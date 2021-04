„Obchod je umění mluvit se zákazníkem. V Holčovicích znám všechny jako sousedy i jako zákazníky. Vím, co komu chutná a jaké značky nejčastěji bere. Dělají si srandu, že bych jim už sama dokázala připravit košík s nákupem, ať se nemusí zdržovat vybíráním. Těm nerozhodným opravdu vyhovuje, když jim poradím. Oni si ten svůj nákup vlastně jen odkývou,“ vysvětlila Ivana Bolfová jak funguje prodavačka Holčovicích, kde se všichni znají.

„Jsem tady pro zákazníky. Snažím se, ať nám to spolu funguje a nehledím na hodinky. Od rána vybalujeme, ať v 7 otevřeme. Zavřeme v 17 hodin. Je to takový nonstop koloběh. Mě to nevadí. Jsem zvyklá, že tak to v obchodě chodí,“ popsala prodavačka svou profesi.

Od základní školy

Ivana Bolfová už v dětství poznala, že ji osud táhne do obchodu. Na první prázdninovou brigádu do prodejny šla už jako deváťačka ze základní školy.

„Učila jsem se s vyznamenáním, ale když přišel čas pokračovat na střední, měla jsem jasno. Řekla jsem: mami, mě ten obchod baví a na praxi si něco přivydělám. Ještě jsem ani neměla výuční list, a jako třeťačka na praxi už jsem převzala prodejnu v Heřmanovicích, když si paní vedoucí vzala dovolenou. Byla jsem dřív vedoucí prodejny, než jsem složila závěrečné zkoušky na prodavačku,“ popsala Ivana Bolfová svůj vztah k obchodu.

Heřmanovice, Zlaté Hory, Holčovice

Z rodných Holčovic dojížděla 18 let do Heřmanovic prodávat smíšené zboží. Pak na sedm let přešla na prodejnu do Zlatých Hor. Doma v Holčovicích prodává už 19 let.

„Celý život pracuji v Jednotě. Zpočátku to byla Jednota Rýmařov, pak Jednota Zábřeh. Teď jsme Jednota Coop. Nakonec jsem je přemluvila, ať převezmou taky prodejnu v Holčovicích. Už se mi nechtělo dojíždět. Jako vedoucí jsem přes dva roky současně táhla prodejny Zlaté Hory i Holčovice, protože nebylo komu tu funkci předat,“ shrnula Ivana Bolfová svou profesní dráhu. Už 45 let působí jako vedoucí prodejen smíšeného zboží. Bývalí zákazníci ze Zlatých Hor a z Heřmanovic se k ní dodnes hlásí.

Hobby? Farnost a kostel

Když Ivana Bolfová před čtyřmi lety ovdověla, potřebovala zaplnit čas, aby přišla na jiné myšlenky. Začal ji bavit holčovický kostel a všechno, co k němu patří. S holčovickým farářem Pavlem Zachrlou dnes tvoří sehraný tým.

„Pomáhala jsem třeba shánět sponzory. Komunikovala jsem s místními, jestli nechtějí přispět na kostel. Nejde jen o novou fasádu a opravené omítky, ale také jak kostel funguje. Zákristie nemusí být jen od toho, aby si tam kněz oblékal ornát. Můžeme si tam uvařit kafe, posedět a popovídat. Sehnala jsem stoly, židle, hrnky, sklenky a nádobí. Občas jsem uvařila polívku nebo donesla obložený talíř. Dřív šli všichni po mši rovnou domů, ale pak jsme začali v kostele vysedávat a povídat si třeba další tři hodiny,“ představila Ivana Bolfová jak komunikační schopnosti a zkušenosti z obchodu využila k oživení farnosti.

Když na kostele začali pracovat řemeslníci, postarala se, aby jim nic nechybělo. Po celém kostele voněly její řízky. Za pandemie sousedské posedávání v kostele už není možné. Přesto je vidět, jak se farníkům po nedělní mši ještě nechce domů.