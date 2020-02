Pozorování počasí není jen o bouřkách

Tvrdí to vášnivý meteorolog Břetislav Onderka, který žije na předměstí Opavy, a sice v Kylešovicích. Ačkoliv vystudoval chemickou školu, celý život jej to táhlo k vlakům, takže si vyzkoušel i práci průvodčího. U dráhy ale moc dlouho nepobyl a začal pracovat v cukrovaru v Dobrovicích, pak přestoupil do Opavy na pozici manipulanta varny cukru a posléze na biologickou čistírnu odpadních vod, kde pracuje dodnes.