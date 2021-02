Zamiloval si svůj domov: Albrechticko, Rudolticko, Osoblažsko a Jindřichovsko. Snaží se pomocí kamery, fotoaparátu a dronu zachytit jeho krásu a předat ji také ostatním. Podobně jako jeho kamarádi Karel Knapp a Pavel Bártek Krkovička systematicky mapuje zdejší pamětihodnosti a přírodní zajímavosti ze země i ze vzduchu.

Nejmladší voják v republice

Také má zajímavé životní osudy. V 17 letech byl čerstvě vyučený pokrývač, když mu omylem poslali povolávací rozkaz do Stříbra na druhý konec republiky. Na chybu se přišlo, až když narukoval do armády.

Jako neplnoletý musel žádat rodiče, aby mu podepsali souhlas se službou v armádě, jinak by ho vojáci poslali domů. Takže se podivným řízením osudu stal nejmladším vojákem v České republice. Když se po vojně stal policistou, potkala ho další zajímavá náhoda. Na oddělení ve Městě Albrechticích sloužil společně s budoucím policejním prezidentem Tomášem Tuhým.

Rozený vypravěč

Zdenek Caisberger toho hodně prožil, a navíc je rozený vypravěč, který se rád podělí o své příběhy, stejně jako o unikátní videa a romantické fotografie.

„Už si ani nepamatuji, jak to začalo. Asi jsem se bavil s kolegou, který už měl zkušenost s dronem a nadchla mě možnost jiného pohledu na svět a tak jsem si ho ze zvědavosti koupil taky. Hned mě to chytlo. Ještě nedávno nabyly drony takovou samozřejmostí jako dnes a právě díky tomu se občas podaří objevit zajímavost, kterou nikdo přede mnou z výšky nenatáčel. Dron, fotoaparát a samozřejmně i mobilní telefon pořád vozím s sebou v autě, abych byl připravený, pokud se ocitnu ve správný čas na správném místě,“ představuje svůj koníček Zdenek Caisberger, který je čerstvým držitelem průkazu na provoz dronu.

Rozhledna za inverze

K jeho nejlepším fotografickým úlovkům z dronu patří albrechtická rozhledna, jak za inverze vykukuje nad mraky.

Zdenek Caisberger z Města Albrechtic objevuje krásu svého domova z ptačí perspektivy. Je držitelem průkazu k pilotování dronu.Zdroj: Zdenek Caisberger

„Jezdím kolem rozhledny skoro každý den. Mnohokrát jsem ji fotil a byl jsem přesvědčený, že nic moc zajímavého už tam nemůžu objevit. A pak jsem tam před pár týdny zažil parádní inverzi, jaká se hned tak nezopakuje. Navíc mi přálo výborné světlo. Chodí tam spousta lidí s foťáky a určitě nejsem první, koho napadlo tam létat s dronem. Prostě jsem měl štěstí, a byl jsem připravený,“ představil Zdenek Caisberger svou slavnou fotoreportáž z rozhledny.

Projekt Osoblažka

Velký úspěch měl také dokument o osoblažské úzkokolejce, který točili s kamarádem Karlem Knappem ze vzduchu i ze země.

„Zdeněk Caisberger natáčel kamerou umístěnou na dronu a najezdil při tom autem za čtyři víkendové dny na 200 kilometrů. Na mě zbyla pozemní videokamera a záběry z nádraží. A také úkol naše záběry nějak poskládat,“ představil Karek Knapp společné dílo o osoblažské úzkokolejce.

„Technika není zrovna moje silná stránka, takže jsem rád, že můžu svého koníčka sdílet Karlem Knappem. Každý občas potřebuje poradit, a mě se vyplatilo dát na jeho názor. Naposledy jsme spolupracovali při focení linhartovského zámku,“ uvedl Zdenek Caisberger.

Když vrtule namrzají

Létání v zimních podmínkách není snadné, protože mráz zkracuje výdrž baterie a vrtulky dronu můžou namrzat.

„Snažím se létat opatrně, ale už vím, jaké to je, když dron předvede kotrmelec. Do oprav jsem dal za rok přes deset tisíc. Jak mi ale postupně přibývá zkušeností, už jsem si zkusil i pár náročnějších letů. Například jsem poslal dron k té propasti poblíž Heřmanovic, do té naší Macochy,“ uzavřel Zdenek Caisberger.