"Bartultovice jsou formálně propojené s Vysokou a Pitárným, abychom měli jeden úřad a jedno zastupitelstvo, ale jinak ty tři obce moc provázané nejsou. Na rozdíl od ostatních vesniček v pohraničí v Bartultovicích díky přechodu máme obchody a restaurace, ale není snadné tu organizovat nějaký kulturní a spolkový život. Místní se dali dohromady a začali něco společně podnikat také díky novému společenskému domu, kde pořádám Dřevěnění," představil Petr Kruk výstavní prostory.

"Původně to byla škola. Proto když sem poprvé přišli místní, ze všeho nejdřív hledali třídu, ve které seděli. Pak tu bývala knihovna i hospoda. Chlapi tu chodili hrát pinec. Pak vznikl nápad udělat z toho klub. Na první Chalupářské dřevěnění jsem poslal pozvánky také kolegům z Vítkovic, takže na vernisáži jsme měl odhadem na osmdesát lidí. Kapacita domu je takovému počtu přiměřená," pochvaloval si Petr Kruk přínos Obecního domu.

Dřevo je životní hobby

Kolegové a přátelé Petra Kruka věděli, že dřevo je jeho celoživotní láska. "Věděli, že se bavím dřevem, ale nikdy to dílo neviděli pohromadě, a já vlastně taky ne. Nikdy dřív jsem nevystavoval, až loni. Nejstarší misku z ořechu jsem dělal na vojně, takže to, co zde vystavuji, je vlastně kronika mého života," prozradi Petr Kruk jak formou výstavy bilancuje.

Suvenýr i dárek

Když má někdo kulatiny, tak od něj oslavenec jako dárek dostane dřevo. A když mu chcete udělat radost, nejkrásnějším dárkem je pro něj dřevo.

"Mám rád i dřevo degradované, třeba topolové nebo ze škumpy. Když jednu někam na návštěvu, třeba do Polska, vezu dětem dřevění hračky. Skládací, nerozbitné i hryzací. Na oplátku jdu první hostitelům zkontrolovat zahradu a dřevník, a hledám, co tam mají za zajímavosti. Takže pěkné kusy dřeva jsou to pro mě suvenýry z cest i vzpomínka na kamarády. Přesně vím, u koho jsem jaký špalek nebo fošnu objevil. Rozřezat a spálit to umí každý, ale já vidím tisíce jiných možností, co by se s tím dalo dělat," představil Petr Kruk svou vášeň pro dřevo.

Lichtenbergovy obrazce

Víte, jak to udělat, aby dřevo pokryly klikyháky blesků? Petr Kruk zvládl techniku zdobení dřeva Lichtenbergovými obrazci. Pokud lékař najde tyto obrazce na pokožce pacienta, má jistotu, že ho zasáhl blesk nebo byl zasažený proudem, když se přiblížil k velmi vysokému napětí.

„Pokud chcete Lichtenbergovy obrazce na dřevě, stačí vám vysoké napětí a objekt potřený vodivou kapalinou. Když mezi elektrodami hoří oblouk, zanechá ve dřevě tyto náhodné obrazce. Je to docela náročná technologie, ale vymyslel jsem jak se to dá zvládnout ve stodole,“ představil Petr Kruk svou silnou stránku: kutilství.

Silná stránka: kutilství

„Vysoké napětí už ve stodole mám, takže stačilo vzít mikrovlnou troubu ze smeťáku a upravit ji, aby to fungovalo. Nic nového jsem nevymyslel, Lichtenbergovy obrazce jsou známé odhadem dvě století. Jen jsem chtěl pobavit sebe a vnoučky. Dělám to na vlastní riziko a všechny varuji, že vysoké napětí může zabít. Je to krásné, ale vy to doma sami rozhodně nezkoušejte,“ popsal Petr Kruk krásu i riziko Lichtenbergových obrazců.

Pokud pacient úraz proudem přežije, obvykle mu tyto obrazce z pokožky do 24 hodin zmizí. Na dřevu zůstanou vypálené navždy.

Lodní klikové hřídele

Dalším životním koníčkem Petra Kruka jsou klikové hřídele pro obří lodě, o kterých pořádá přednášky. "Výroba zalomených hřídelí a historie Vítkovic je krásné téma. Byl jsem u toho velkého boomu, když se vyrábělo 300 lodních hřídelí ročně. Umíte si představit ty stotunové kousky? Klikovky se ve Vítkovicích dělaly přes sto let, ale tady šlo o specializaci na poloskládané zalomené hřídele do dvoutaktních pomaluběžných lodních motorů. Přestože jsme suchozemský národ bez vlastní flotily, dodávali jsme jsme je do celé Evropy i do světa," uzavřel Petr Kruk povídání o hřídelích, na která mohli být Češi hrdí.