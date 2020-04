„Slyšel jsem, že cestování je drahé. Cesta je drahá, ubytování je drahé. Ale cestovat se dá ultra levně,“ podotýká Michal Kříž. On sám se zatím podíval do 50 zemí světa a další má na seznamu. Jako studenta ho lákal svět, ale zároveň potřeboval ušetřit každou korunu. Místo drahé jízdenky proto raději jezdil stopem. Hotely nahrazoval nocováním pod širákem.

„Nejdůležitější z cestování jsou zážitky, to je to, co si odvezete. Takže spíš hledejte důvody než výmluvy, proč to nejde,“ radí zkušený cestovatel. Za hlavní pozitivum považuje setkávání s neznámými lidmi a možnost naslouchat jejich příběhům. Zážitkem pro něj bylo například setkání se syrským uprchlíkem, který jej u sebe nechal přespat.

„Zjistil jsem, že to je úplně normální člověk, který utekl s celou rodinou dva dny před tím, než do jeho vesnice vrhli ti blázni z Islámského státu,“ přiblížil Kříž a pokračoval ve vyprávění: „Byl to člověk, který měl vysokoškolské vzdělání. Studoval šest let techniku. Ten diplom mu tady neplatil, protože Evropská unie nemá s těmito státy smlouvu. Vyprávěl mi ten příběh asi čtyři hodiny. My jsme jen koukali. Když se po těch čtyřech hodinách zeptal, jak se žije v Česku, nevěděl jsem, co mu na to říct.“